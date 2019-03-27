Son Dakika Haberleri: Çamlıca Kulesi'ne Dördüncü Büyük Parçanın Monte Edilme Anları Havadan Görüntülendi

Çamlıca Kulesi'ne Dördüncü Büyük Parçanın Monte Edilme Anları Havadan Görüntülendi

3 dakika önce

Çamlıca Kulesi'ne dördüncü büyük parçanın monte edilme anları havadan görüntülendi Çamlıca Kulesi'nde sona doğruİSTANBUL - Yapımı hızla devam eden Çamlıca Kulesi'nde dördüncü büyük parçanın montajına başlandı.

Çamlıca Kulesi'ne Dördüncü Büyük Parçanın Monte Edilme Anları Havadan Görüntülendi, System.String[]
Çamlıca Kulesi'ne dördüncü büyük parçanın monte edilme anları havadan görüntülendi
Çamlıca Kulesi'nde sona doğru

İSTANBUL - Yapımı hızla devam eden Çamlıca Kulesi'nde dördüncü büyük parçanın montajına başlandı. Montajı devam eden bölümün, kule tamamlandığında restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi bekleniyor. Kuledeki son durum ve dördüncü büyük parçanın monte edilme çalışmaları ise İHA tarafından havadan görüntülendi.
İstanbul'un sembol yapılarından biri olmaya hazırlanan Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar son hızıyla sürüyor. Her geçen gün mimari estetiği biraz daha fark edilmeye başlayan kulede, restoran ve seyir terası olarak kullanılması beklenen bölümün montajı da tamamlanmak üzere. Günler ve saatler süren çalışmayla yavaş yavaş yukarı çekilen dördüncü büyük parçayla ilgili çalışmalar devam ederken, kulenin son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin estetiğinin giderek daha fazla ön plana çıktığı fark ediliyor. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

İstanbul, Çamlıca, Genel
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