Çamlıca Kulesi'nin giriş bölümü yapılıyor (Havadan fotoğraflarla) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çamlıca Kulesi'nin giriş bölümü yapılıyor (Havadan fotoğraflarla) - Son Dakika

Çamlıca Kulesi'nin giriş bölümü yapılıyor (Havadan fotoğraflarla)

6 saat önce

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Çamlıca Kulesi'nin giriş bölümü yapılıyor (Havadan fotoğraflarla), System.String[]

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kule inşaatı tamamlanırken, çalışmalar kulenin giriş bölümündeki fuaye alanında yoğunlaştı. Kulenin 2020 yılı içinde hizmete alınmasının planlandığı ardından, Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı. Kulenin kaplama çalışmaları geçtiğimiz ay içinde tamamlanmıştı.

KULENİN GİRİŞ BÖLÜMÜ YAPILIYOR

Çamlıca televizyon kulesinde süren hummalı çalışmada kulenin giriş bölümünde bulunan fuaye alanında yoğunlaştı. Fuaye alanın betonarme bölümü tamamlandığı görüldü. Giriş bölümündeki fuayenin tamamlanmasının ardından çevre düzenlenmesine geçilecek. Eş zamanlı olarak yürütülen kulenin elektronik sisteminin de büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Öte yandan kule içinde bulunan yaşam alanlarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

ESKİ ANTENLER ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÖKÜLECEK

Öte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020 yılı içinde başlanacağı öğrenildi. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.

BU YIL İÇİNDE HİZMETE ALINACAK

Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin bu yıl hizmete alınması planlanıyor.


Çamlıca, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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