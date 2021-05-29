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Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

29.05.2021 14:46
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki, bugün de dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak, Avrupa'nın en büyük kulesini hizmete açıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki, bugün de dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak, Avrupa'nın en büyük kulesini hizmete açıyoruz." dedi.

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, törendeki konuşmasında Türk milletinin İstanbul sevdasının, peygamber müjdesiyle başlayıp, 1453'teki kutlu fetihten sonra da asırlar boyunca İstanbul'un imarı ve inşası için verilen büyük hizmetlerle devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılındaki belediye başkanlığı döneminin, bu tarihi yolculuğun dönüm noktası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'a ve İstanbullulara canı gönülden verilen hizmetlerle artık İstanbul bir dünya kentidir. Ne mutlu bizlere ki, bugün de dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapacak, teknik özellikleriyle ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgesi olacak, Avrupa'nın en büyük kulesini hizmete açıyoruz. Toplam 30 bin 150 metrekare alana kurulu olan Çamlıca Kulesi'nin zemin kotu 218 metre olup, zemin üzerindeki yapı yüksekliği 369 metredir. Kulemiz, 4 katı zemin altında, 45 katı da üzerinde olmak üzere toplamda 49 kattır. Kulemizin zemin katında podyum, üzerinde teknik katlar, onların da üzerinde seyir terasları ve restoranlar yer almaktadır.

Bu katların üzerinde teşekkül eden çelik anteninin yüksekliği 168 metre olan kulemizin deniz seviyesinden yüksekliği tam 587 metreyi bulmakta. Bu boyutlarıyla, ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan Çamlıca Kulesi, deprem ve rüzgar etkilerine karşı güçlendirilmiş bir şekilde imar edilmiştir. Kulemiz aynı zamanda, 100 FM radyo yayınının aynı anda yapıldığı dünyada ilk kule olma özelliğine de sahiptir."

"30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik"

Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'ndeki 33 adet büyük antenin oluşturduğu görüntü ve manyetik alan kirliliğine son verildiğini anımsatarak, aynı zamanda ciddi bir enerji tasarrufunun da sağlanacağını dile getirdi.

Kulenin, radyo ve televizyon kuruluşlarına, anten, birleştirici, verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım-onarım ve kesintisiz yayın izleme hizmetleri verdiğini belirten Karaismailoğlu, bununla birlikte kablosuz telekomünikasyon operatörlerine de altyapı hizmeti sağlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin Türkiye'de karasal sayısal yayına geçişin teknik altyapısını oluşturarak Türkiye'nin yayıncılık kalitesi ve kapasitesini yüksek standartlara ulaştırmayı hedeflediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çamlıca Kulesi, ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktadan 16,7 milyon renk tonları ile İstanbul'u aydınlatan, dünyanın en kapsamlı ışıklandırma yazılımına sahiptir. Çamlıca Tepesi'nin güzelliğini ve doğal bitki örtüsünü korumak ve geliştirmek için önemli peyzaj çalışmaları yaptık. Çamlıca Tepesi'ndeki metal ormanının yerinde artık adeta bir botanik bahçesi olarak düzenlenmiş geniş bir yeşil alanımız var. Ayrıca, 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik.

Toplam 20 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, yeşile ve çevreye olan saygımızın, sahip çıkışımızın bir ifadesi haline geldi. Dünyaya örnek bir çevre projesine dönüştü. Çamlıca Kulesi, yayıncılık hizmetlerinin yanında sosyal alanları, restoranları, eşsiz manzaralı seyir terasları ve interaktif aktivite alanları ile İstanbul için eşsiz bir turizm ve cazibe merkezi olacaktır."

Bakan Karaismailoğlu, insan, yük ve veri ulaştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dev adımlar attıklarını dile getirerek, yaptıkları her işin Türkiye'nin ali menfaatlerini ve gelecek hedeflerini desteklemek için yapıldığını söyledi.

Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile Türkiye'yi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceklerine işaret eden Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Çamlıca, Radyo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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