Çamlıca Kulesinde Katlar Ortaya Çıkmaya Başladı

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaklaşılıyor.

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 4 kattan oluşan blok da hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor



2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.



SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI İLK 10 KAT TAMAMLANDI



Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden sürüyor. Daha önce yerine iki parça halinde yükseltilen 6 katın ardından, içinde 4 kat barındıran yeni bir blok da yerine yerleştirildi. Hidrolik krikolarla 3 gün süren çalışmalar sonucu yukarı çıkarılan yeni bölüm yerine sabitlendi.



HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK



Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK



İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor. - İstanbul

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