Son Dakika Haberleri: Çamlıca Kulesinde Sona Doğru

Çamlıca Kulesinde Sona Doğru

1 saat önce

İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.

Çamlıca Kulesinde Sona Doğru, System.String[]
İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nin yapım aşamasında sona doğru gelindi. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edildi. Kulenin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, kulede gelinen son durum havadan görüntülendi. Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.Görüntülerde çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor. Öte yandan, kule, muhteşem İstanbul manzarasıyla kendine hayran bıraktı - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:04 Kaynak: İHA

TV, İstanbul, Çamlıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur'un Yeni Bölümünün İkinci Fragmanı Yayınlandı TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı

Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:04:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıca Kulesinde Sona Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]