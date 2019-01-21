Çamlıca Kulesinde Sona Doğru
47 dakika önce
İstanbul'un siluetini bozan radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.
İstanbul
'un siluetini bozan radyo ve TV
vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca
Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.
Çamlıca Kulesi'nin yapım aşamasında sona doğru gelindi. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edildi. Kulenin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, kulede gelinen son durum havadan görüntülendi. Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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