Çamlıca Mahallesi'ne ilave içme suyu hattı - Son Dakika

ESKİ, imar planına bağlı olarak genişleyen kent merkezinde yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla son olarak Çamlıca Mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Sokak'ta yeni abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Çamlıca Mahallesi sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.