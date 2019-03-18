Çamlıca Okullarından Çanakkale Oratoryosu
41 dakika önce
Çamlıca Okulları öğrencileri tarafından Malatya Park AVM'de 'Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma' etkinliği yapıldı.
Çamlıca Okulları öğrencileri tarafından Malatya Park AVM'de 'Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma' etkinliği yapıldı.
Gösteride Çanakkale Zaferi ve şehitleri ile ilgili konuşma metinleri ve şiirler okundu. 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin ortak katılımıyla işaret dili eşliğinde Çanakkale Türküsü seslendirildi. Okulun korosu tarafından ise Çanakkale Geçilmez adlı oratoryo sergilendi. Çanakkale ruhunu tekrar yaşatmak amacıyla Çanakkale Savaşında askerlere bir öğünde verilen çavdar ekmeği ve hoşaf Malatya Park AVM ziyaretçilerine ikram edildi. Aynı zamanda öğrenciler tarafından yapılan Çanakkale Savaşı temalı resim sergisi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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