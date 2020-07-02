ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR - Son Dakika

ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

(Havadan görüntülerle) ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE SONA YAKLAŞILIYORAli AKSOYERİSTANBUL, (DHA) ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.

(Havadan görüntülerle) ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

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Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA) ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Mart ayından bu yana kulede sürdürülen test yayınlarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Test yayını çalışmaları bitip kule faaliyete geçince Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne başlanacak. Kuledeki sosyal alanlar ise daha sonra devreye alınacak.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.

TEST YAYINLARI SÜRÜYOR

Kulenin elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla geçen mart ayında kısmi test yayınlarına başlanmıştı. Koranavirüs salgını nedeniyle yavaşlayan test çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Kuledeki elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kulenin yayın için faaliyete geçeceği belirtildi.

SOSYAL ALANLAR DAHA SONRA AÇILACAK

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLECEK

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne hemen başlanması bekleniyor. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

2020 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan kule bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule 4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Kulenin bu yıl hizmete alınması planlanıyor. 32.000 metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.

Çamlıca, DHA, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR - Son Dakika

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