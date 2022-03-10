Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Son Dakika
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Çamlıca Tepesi beyaza büründü

10.03.2022 08:30

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü

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İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Son Dakika


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