Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Son Dakika
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Çamlıca Tepesi beyaza büründü

10.03.2022 09:40
Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Çocuklarıyla gelen bir aile kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçları zaman zaman tuzlama yaptı.

Çocuğuyla Çamlıca Tepesine gelen Selçuk Kork, "Sabah eşimi işe bıraktım. Dönüşte çocuk 'baba kar topu oynayalım' deyince biz de buraya geldik. Çocuğumla birlikte kar keyfini çıkarıyoruz." dedi. 4 Yaşındaki Eyüp Tuğra Kork "Henüz kardan adam yapmadık. Babamla birlikte kar topu oynuyorum. Daha da kar yağacak." diye konuştu


Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
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İstanbul, Üsküdar, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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