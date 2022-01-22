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Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

22.01.2022 15:33

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran ve sabah da devam eden kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Çamlıca'da oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

Torunlarını gezdirmeye gelen bir vatandaş, "Hava çok güzel torunu gezdirmeye çıkardık, güzel. Çocuklar çok mutlu oldu" dedi.

Çamlıca tepesinde güvercinleri besleyen bir vatandaş ise, "Güvercinler geliyor, hava soğuk biz de elimizle beslemeye çalışıyoruz.

Patates kızartması verdik. Hava baya soğuk kuşlarda haliyle aç kalıyor biz de onları elimizde doyurmaya çalışıyoruz" dedi.

SC-CGK

Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
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