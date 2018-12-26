Çamlıca Tepesi'nde Çocukların Kar Keyfi
2 saat önce
İSTANBUL Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü.
İSTANBUL Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca
tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:31 Kaynak: DHA
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