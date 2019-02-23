Son Dakika Haberleri: Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

İstanbul'da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili olmaya başladı.

Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
İstanbul'da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili olmaya başladı. Yağan karı görenler Çamlıca Tepesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde de etkisini gösterdi. Çamlıca Tepesi, karın yağmasıyla beraber renkli anlara sahne oldu. Kar yağdığını gören yerli ve yabancı turistler, Çamlıca Tepesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

Yağan, İstanbul, Kar, Çamlıca, Güncel
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