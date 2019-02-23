Çamlıca Tepesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
İstanbul'da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde de etkili olmaya başladı.
İstanbul
'da başlayan kar yağışı Çamlıca
Tepesi'nde de etkili olmaya başladı. Yağan
karı görenler Çamlıca Tepesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde de etkisini gösterdi. Çamlıca Tepesi, karın yağmasıyla beraber renkli anlara sahne oldu. Kar
yağdığını gören yerli ve yabancı turistler, Çamlıca Tepesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:02 Kaynak: İHA
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