Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericileri sökülmeye devam ediyor - Son Dakika

Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericileri sökülmeye devam ediyor
Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericileri sökülmeye devam ediyor Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi Üsküdar'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski anten vericilerin söküm çalışmaları devam ediyor.
Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericileri sökülmeye devam ediyor
Çamlıca Tepesi'ndeki sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi
İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski anten vericilerin söküm çalışmaları devam ediyor. Sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi.
Küçük Çamlıca'ya yapılan TV-Radyo Kulesinde geçtiğimiz haftalarda yayınlar başlamıştı. Şimdi Çamlıca Tepesi'nde bulunan ve İstanbul silüetine büyük bir iz bırakan eski vericiler sökülmeye devam ediyor. Büyük Çamlıca Tepesi'nde yer alan çok sayıda anten verici ekiplerin çalışmaları ile sökülüyor. Sökümü devam eden anten vericileri havadan görüntülendi.
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