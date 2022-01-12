Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı - Son Dakika

Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

İSTANBUL - Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı da şiddetli rüzgara dayanamayarak yırtıldı.