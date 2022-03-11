Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

11.03.2022 18:44

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Karın tadını çıkarmak isteyenler, aileleri ve yakınlarıyla Çamlıca Tepesine geldi.

Vatandaşlar beyaz örtüye bürünen Çamlıca Tepesi'nde kar topu oynayıp, poşetlerle kayarak eğlendi. İstanbul'u seyreden vatandaşlar, ortaya çıkan güzel manzarayla selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı

YORUMLAR
500
Çamlıca Tepesi'nde çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı Çamlıca Tepesi'nde çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı Kar yağışı etkili oluyor - Çamlıca Tepesi / Üsküdar Meydanı

İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çamlıca tepesine gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement