Çamlıca ve Yeşiltepe'de pazarlar perşembe günü kurulacak - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Çamlıca ve Yeşiltepe pazarlarının 30 Nisan Perşembe günü kurulacağını duyurdu.



Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.



Yetkililer, cuma günleri kurulan Yeşiltepe semt pazarının ve cumartesi günleri açık olan Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'nin, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 30 Nisan Perşembe günü hizmet vereceğini duyurdu. Ayrıca yetkililer, Uluönder Kapalı Pazar Yeri ile Tunalı semt pazarının ise her hafta olduğu gibi bu haftada da perşembe günü vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, kısıtlama öncesinde kurulan pazar yerlerinden gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



Denetimler sürüyor



Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler pazarcı esnafına koronavirüse karşı bilgilendirici broşür de dağıtıyor.



Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen huşulara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR