Son Dakika Haberleri: Çamlıcalı Öğrenciler Çalışan Gazetecileri Unutmadı

Çamlıcalı Öğrenciler Çalışan Gazetecileri Unutmadı

1 saat önce

Özel Çamlıca Okulları öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi'ni ziyaret etti.

Çamlıcalı Öğrenciler Çalışan Gazetecileri Unutmadı, System.String[]
Özel Çamlıca Okulları öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler TV binasını gezen öğrenciler Ana kumanda, reji, stüdyo ve haber merkezinde çalışan basın mensuplarının gününü kutladılar.

Ziyareti değerlendiren Özel Çamlıca Ortaokulu Müdürü Ferdi Polat, "Çamlıca Okulları olarak bütün çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutlamak amacıyla Vuslat TV ve Vuslat Gazetesini ziyaret ettik. Sizin ve bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Ülkemize insanımız adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıp haberler peşinde koşuyorsunuz. Hakikaten güzel bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizde bugünün anlamına uygun olarak sizleri ziyaret etmek istedik" dedi.

Ziyarette dolayı teşekkürlerini sunan Vuslat TV Genel Yayın Yönetmeni Nursel Avcı Tokgöz ise şunları söyledi:

"Çamlıca Okullarından gelen minik misafirlerimize ve hocalarımıza bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de basın mensupları olarak görevimizi hakkıyla yerine getirmekle hükümlüyüz. İnşallah bundan sonra da bu görevi güzel bir şekilde yerine getireceğiz" - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:05 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, TV, Çamlıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz! CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:08:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıcalı Öğrenciler Çalışan Gazetecileri Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]