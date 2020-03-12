Çamlıcaspor'a ESMİAD'dan önemli destek - Son Dakika
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Çamlıcaspor'a ESMİAD'dan önemli destek

6 saat önce

Kadınlar 3'üncü Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıcaspor'a Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) forma sponsoru oldu.

Çamlıcaspor'a ESMİAD'dan önemli destek, System.String[]

Kadınlar 3'üncü Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıcaspor'a Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) forma sponsoru oldu.


Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) 'Sahanın Kraliçeleri Şampiyonluk İstiyor' sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıcaspor'a forma sponsoru oldu. 3'üncü Lig 4'üncü Grupta en yakın rakibi ile arasında 13 puanlık bir fark yakalayan ve play off oynamayı garantileyen Çamlıcaspor Kadın Futbol Takımı 2'inci Lig'e yükselebilmek adına mücadelesine devam ediyor. Şampiyonluk yolunda da maddi problemlerin yerel basına yansımasının ardından Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD), Çamlıcaspor'a destek olma kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda kulüp ve ESMİAD arasında forma sponsorluğu anlaşması sağlandı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, "İlimizi Kadınlar 3.Lig'inde başarı ile temsil eden Çamlıcaspor'un şampiyonluğa bu kadar yakınken maddi problemler yaşaması bizi çok üzdü. Yerel basında bu haberler çıkmasa haberimiz de olmayabilirdi. Biz de Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve forma sponsoru olmaya karar verdik. Kızlarımıza bundan sonra her zaman maddi manevi destek olmaya çalışacağız. Bugünkü desteğimiz ufak bir destek gibi görünse de biz biraz da dikkat çekmek istedik. Ülkemizde Kadınlar Futbol Ligine çok daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanan iş insanları olarak biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Biz bu takımın ilimizi daha üst liglerde başarı ile temsil edeceğine can-ı gönülden inanıyor ve kalan maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.


Çamlıcaspor Teknik Direktörü Pınar Konca da ESMİAD'a vermiş oldukları destek için çok teşekkür ederken, şampiyonluk için son saniyeye kadar mücadele edeceklerinin de sözünü verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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