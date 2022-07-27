Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni - Son Dakika
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Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni

27.07.2022 22:56
Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni

Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi Yıldırım'ın konuşması AK Parti...

Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın konuşması

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün konuşması

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay'ın konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kürsüye gelişi

Yıldırım'ın konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Çamlıdere'de yapımı tamamlanan Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açıldı.

YORUMLAR
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Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Kaynak: AA

Yaşar Yıldırım, Yusuf Büyük, Ömer Bulut, Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve 55 Konut Açılış Töreni - Son Dakika
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