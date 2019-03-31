Son Dakika Haberleri: Çamlıdere Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hazım Caner Can...

Çamlıdere Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hazım Caner Can...

1 saat önce

Çamlıdere Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hazım Caner Can kazandı.

Çamlıdere Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hazım Caner Can..., System.String[]
Çamlıdere Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hazım Caner Can kazandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Hazım Caner Can, Çamlıdere, AK Parti, Politika
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