Çamlıdere Benli Yaylası'nda şenlik
33 dakika önce
Çamlıdere Çukurören Köyü Derneği Benli Yaylası Şenliği yapıldı.
Çamlıdere Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:40 Kaynak: AA
Çukurören Köyü Derneği Benli Yaylası Şenliği yapıldı.
Şenliğe, Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, Kahramankazan
Belediye Başkanı Serhat Oğuz
, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can
, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Üyeleri, çok sayıda muhtar ve dernek başkanı katıldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şenlikte yaptığı konuşmada, Çamlıdere Benli Yaylası'nda böyle güzel bir topluluğun önünde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şenliğinizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın." dedi.
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