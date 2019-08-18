Son Dakika Haberleri: Çamlıdere Benli Yaylası'nda şenlik
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Çamlıdere Benli Yaylası'nda şenlik

33 dakika önce

Çamlıdere Çukurören Köyü Derneği Benli Yaylası Şenliği yapıldı.

Çamlıdere Benli Yaylası'nda şenlik, System.String[]
Çamlıdere Çukurören Köyü Derneği Benli Yaylası Şenliği yapıldı.
Şenliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Üyeleri, çok sayıda muhtar ve dernek başkanı katıldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şenlikte yaptığı konuşmada, Çamlıdere Benli Yaylası'nda böyle güzel bir topluluğun önünde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şenliğinizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın." dedi.
Kahramankazan, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Çamlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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