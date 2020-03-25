Çamlıdere'de caddeler dezenfektan ile yıkandı - Son Dakika

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Çamlıdere'de caddeler dezenfektan ile yıkandı
6 saat önce
ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Çamlıdere'de koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokak, cadde ve mahallelerde temizlik çalışması yapıldı. Belediye işçileri tarafından iki gün arayla ilçe dezenfekte edilerek yıkanıyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can temizliğin önemine vurgu yaparak "İlçemiz zaten çok temiz bir ilçe ancak bu günlerde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli sokakları yıkıyoruz. Caddeler ve mahalleler dezenfekte ediliyor. Köylere giderek buraları da dezenfekte ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
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