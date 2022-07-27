Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız (2) - Son Dakika
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Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız (2)

27.07.2022 17:16
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız (2)

ÇAMLIDERE'DE TERMAL TESİS AÇTIBakan Murat Kurum, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde İller Bankası desteğiyle yaptırılan Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile TOKİ tarafından yaptırılan 55 konutun açılış törenine katıldı.

ÇAMLIDERE'DE TERMAL TESİS AÇTI

Bakan Murat Kurum, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde İller Bankası desteğiyle yaptırılan Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile TOKİ tarafından yaptırılan 55 konutun açılış törenine katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Can Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum, Çamlıdere'de hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bugün Körler Mahallemizde yer alan 10 bin metrekarelik rezerv yapı alanında kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Bugüne kadar yaklaşık 4 bin hak sahibi ailemizin, çiftçimizin Çamlıdere'de mülkiyet sorunu olan tek bir kardeşimizi bırakmadık. Yıllara sari mülkiyet sorunlarını bir bir çözdük, hemşehrilerimizi tapularına kavuşturduk. Yine bugüne kadar İller Bankamız eliyle Çamlıdere'mizde yaklaşık 100 milyon liralık 5 projemizi tamamladık" dedi.

Bakan Kurum, 7 bin 600 metrekarelik alanda İller Bankası  desteğiyle inşa ettikleri termal tesisi hizmete aldıklarını vurgulayarak, "31 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesisimizde; hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzlar yer alıyor. İçerisinde 76 araçlık açık otoparkımızın da bulunduğu ve binlerce vatandaşımızın uğrak yeri olan termal tesisimiz inşallah ilçemizde ekonomiyi ve istihdamı canlandıracak, ilçemizi daha da geliştirecek. Aynı anda binlerce vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz hakikaten Çamlıdere'mizin markası olacak. Ankaralı kardeşlerimiz için, Ankara'ya gelecek misafirlerimiz için bir şifa kaynağı olacak. Allah'ın izniyle Çamlıdere'miz, sağlık ve termal turizminin merkezi olacak" dedi.

Kurum, 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdıklarını ifade ederek, "Yerinde sayan bir ülke varken üreten bir ülke inşa ettik, kaynakları israf edilen bir ülke varken en verimli şekilde kullandık, hür iradesiyle dünyada küresel denklemler kuran, güçlü bir ülke olduk. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Üretimde dünya markası haline gelmiş, istihdamı en yüksek noktaya çıkmış, savunma sanayinden tarıma, eğitimden şehirciliğe kadar her alanda rol model olacak bir Türkiye'yi inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz. Biz eminiz, Türkiye son 20 yıldaki kazanımlarının üstüne çok daha fazlasını koyacak, hedeflerimize ulaşmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'mıza rekor bir oyla destek verecektir. İnşallah aziz milletimizin takdiriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde büyük zaferler kazanacak, geleceğe yürüyüşümüzü çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

İller Bankası, Çamlıdere, Ankara, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız (2) - Son Dakika
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