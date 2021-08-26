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Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret belgesi aldı - Son Dakika

Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret belgesi aldı

26.08.2021 15:16
Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret belgesi aldı, System.String[]

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin geleneksel lezzetlerinden "Çamlıdere höşmerim tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin geleneksel lezzetlerinden "Çamlıdere höşmerim tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda "Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, dünyada coğrafi tescili almış yaklaşık 20 bin ürün olduğunu ve bu alanda 200 milyar dolarlık pazar bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nde ise coğrafi işaret tescili olan yaklaşık 3 bin 500 ürün bulunduğu bilgisini veren Baran, bunlardan 77 milyar avroluk gelir sağlandığını bildirdi.

Baran, Türkiye'de coğrafi tescil alabilecek 2 bin civarında ürün olduğuna dikkati çekerek, "Biz coğrafi işaretli ürünlerden 20 milyar avroluk bir gelir elde edebiliriz. Bu ülkenin yaklaşık 40 milyar avroyu bulan cari açığını düşünürseniz, yarısını buradan kapattığımızı düşünün, bu kadar kıymetli." dedi.

Ürünlerin coğrafi işaret aldığında daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Baran, bu sayede üreticilerin de daha çok gelir edebileceğini ve daha fazla katma değer sağlanabileceğini anlattı.

Baran, Ankara'nın 20 tescilli ürünü olduğuna işaret ederek, bunun 5'ini ATO'nun aldığını dile getirdi.

Çamlıdere'nin Ankara'nın önde gelen ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Baran, ilçenin höşmeriminin de diğerlerinden farklı nitelikler taşıdığını kaydetti. Baran, Ankara tiftiği ve balına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

"Fikri mülkiyet uluslararası rekabette en önemli araçlardan biri"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan da bugünün ekonomilerinde fikri mülkiyetin uluslararası rekabette en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

Ankara'nın halen 20 tescilli coğrafi işareti olduğu bilgisini veren Asan, "41 başvuruyla ilgili süreç devam ediyor. Bunları da en kısa zamanda tamamlayarak toplam sayıyı 60'ın üzerine çıkaracağız." diye konuştu.

Asan, tescil alanında önemli olanın coğrafi işaretlerden daha fazla katma değer sağlamak, daha çok gelir üretmek olduğuna dikkati çekerek, kurum olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ilçenin Ankara'da turizmin lokomotif yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Can, Çamlıdere höşmerimi gibi coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Konuşmalarının ardından TÜRKPATENT Başkanı Asan, ATO Başkanı Baran'a Çamlıdere höşmerim tatlısının coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

Çamlıdere, Ankara, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çamlıdere höşmerim tatlısı coğrafi işaret belgesi aldı - Son Dakika Ekonomi


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