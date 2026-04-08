Çamlıhemşin Anadolu Lisesi dartta Türkiye finallerine yükseldi

BAŞARILI PERFORMANSLA FİNALLERE ADINI YAZDIRDI

Sinop’ta düzenlenen Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları’nda Çamlıhemşin Anadolu Lisesi, sergilediği üstün performansla dikkat çekici bir başarı elde etti. İl birinciliğiyle başlayan süreçte istikrarlı oyun yapısını sürdüren ekip, Türkiye genelinden gelen güçlü rakipler arasında öne çıkarak ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

Toplam 24 takımın mücadele ettiği organizasyonda disiplinli oyun anlayışı, yüksek konsantrasyon ve takım uyumuyla fark yaratan Çamlıhemşin temsilcisi, bu başarısıyla Muğla’da düzenlenecek Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazandı. Turnuva boyunca her maçta performansını yükselten ekip, stratejik oyun planı ve mental dayanıklılığıyla finale olan iddiasını ortaya koydu.

TULUM EŞLİĞİNDE KUTLAMA VE HEDEF TÜRKİYE DERECESİ

Elde edilen başarının ardından öğrenciler, Karadeniz kültürünün simgesi tulum eşliğinde kutlama yaptı. Kürsüye tulumla çıkan ekip, sportif başarıyı kültürel değerlerle buluşturarak renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Pınar Kaptan’ın tulum performansı büyük beğeni topladı.

Takım kadrosunda yer alan Büşra Kalay, Ayşe Karagöz, Sinem Koban ve Pınar Kaptan, turnuva boyunca gösterdikleri performansla takdir toplarken, Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Berat Güney’in katkısı da başarının önemli unsurları arasında yer aldı. Okul yönetimi, elde edilen derecenin ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, Türkiye Finalleri’nde de aynı kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.

Süreç boyunca destek veren Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Ömer Altun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albarak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka’ya teşekkür edilirken, takımın hedefinin Türkiye derecesi elde etmek olduğu vurgulandı.

Haber: Yavuz Günay