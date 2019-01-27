Son Dakika Haberleri: Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"

Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"

46 dakika önce

Rize'de, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" sona erdi.

Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği
Rize'de, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" sona erdi.


Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Belediye ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenlik, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynarken bazıları ise şambrel ve naylon yardımıyla kaydı. Kimileri de alanda kurulan salıncaklarda sallandı.

Yöresel sanatçıların konser verdiği şenlikte, kayarken hafif yaralanan bazı kişilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12'ncisi gerçekleştirilen şenliğe, Türkiye'nin her yerinden katılım olduğunu belirterek, iki günlük programda ziyaretçi sayısının geçen yıla oranla daha fazla olduğunu söyledi.

Ayder'in her dönem farklı güzelliği olduğunu ifade eden Haşimoğlu, "Ayder Yaylası uluslararası kış turizmine hizmet vermeye çalışıyor. Bu tür etkinliklerle tanıtıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Şenliğe Rize Valisi Kemal Çeber ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Rize, Çamlıhemşin, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:11:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]