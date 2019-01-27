Rize
'de, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Çamlıhemşin
Ayder Kardan Adam Şenliği" sona erdi.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık
, Belediye ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenlik, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.
Şenliğe katılan bazı vatandaşlar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynarken bazıları ise şambrel ve naylon yardımıyla kaydı. Kimileri de alanda kurulan salıncaklarda sallandı.
Yöresel sanatçıların konser verdiği şenlikte, kayarken hafif yaralanan bazı kişilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12'ncisi gerçekleştirilen şenliğe, Türkiye
'nin her yerinden katılım olduğunu belirterek, iki günlük programda ziyaretçi sayısının geçen yıla oranla daha fazla olduğunu söyledi.
Ayder'in her dönem farklı güzelliği olduğunu ifade eden Haşimoğlu, "Ayder Yaylası uluslararası kış turizmine hizmet vermeye çalışıyor. Bu tür etkinliklerle tanıtıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.
Şenliğe Rize Valisi Kemal Çeber ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı.