"Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği' başladı - Son Dakika

"Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı

14 dakika önce

Rize'de 13'uncusu düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı.

Rize'de 13'uncusu düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şenliğe çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar horon oynayarak şenliğin tadını çıkartırken, bazıları ise naylon, branda ve otomobil lastiğiyle kaymaya çalıştı. Kayanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. Kayarken bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Yaralılara, alandaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Jandarma ekipleri, kar lastiği bulunmayan araçların etkinlik alanına gitmesine izin vermedi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle festivalin konser etkinliği iptal edildi.

Şenliğe katılan Erva Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok eğlendiklerini belirterek, "Aynı zamanda kayanlar için çok tehlikeli." dedi.

Ayşe Kotil ise, ilk defa kaydığını ifade ederek, "Eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli. Eğlence tehlikenin üstünde olduğu için insanlar kayıyor." diye konuştu.

Abdülkar Demiray ise, kayarken ne olduğunu ve nasıl kaydığını anlamadığını söyledi.

Şenlik, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği başladı

Çamlıhemşin, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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