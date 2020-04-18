Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi - Son Dakika

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Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi
6 saat önce
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları araç sürücüleri tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.O anlar vatandaşalr tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:32 Kaynak: DHA
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