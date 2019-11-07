Son Dakika Haberleri: Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı

Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı

6 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde lise öğrencisi genç dereye düşerek yaralandı.

Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde lise öğrencisi genç dereye düşerek yaralandı.


Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi Süleyman Çolak dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ekipleri vatandaşlarla birlikte yaralanan genci kurtarmak için seferber oldu. Dere ıslahı için yapılan duvarlardan dereye iniş çıkış yeri olmaması ekiplere zor anlar yaşattı. Vatandaşların da yardımı ile dereden çıkarılan Süleyman Çolak 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi
Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:10:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]