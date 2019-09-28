Son Dakika Haberleri: Çamlıhemşin'de şiddetli yağış ve fırtına
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Çamlıhemşin'de şiddetli yağış ve fırtına

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin'de şiddetli yağış ve fırtına, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Merkezinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.


Gecenin geç saatler olması nedeni ile herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sağanak yağış uyarısı geldi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekilirken, kuvvetli rüzgar karşısında da tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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