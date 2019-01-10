Son Dakika Haberleri: Çamlık Göl Kafe Hizmete Açıldı

Çamlık Göl Kafe Hizmete Açıldı

1 saat önce

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde kiralama usulüyle Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın işletmesini devralan Yozgat Belediyesi, yapımı tamamlanan Göl Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi.

Çamlık Göl Kafe Hizmete Açıldı, System.String[]
Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde kiralama usulüyle Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın işletmesini devralan Yozgat Belediyesi, yapımı tamamlanan Göl Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yozgat Belediyesi tarafından Yozgat Çamlığı Fatih Tabiat Parkı içesinde bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yanına yapılan 'Çamlık Göl Kafe' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın ve davetlilerin de katılımıyla açılan Çamlık Göl Kafe, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda açılan 3. İşletme oldu.

Daha önce Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda et lokantası ve kahvaltı salonu açıldığını hatırlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, "Çamlıkta 3. tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Geçen yıl et lokantası ve kahvaltı solonu açtık bu sene de Göl Kafeyi açtık. Son derece güzel bir mekan oldu, Çamlıkta bulunan 3 tesisi de belediye olarak işletmeye devam edeceğiz. Çünkü Milli Parklar yönetmeliğinde bundan başka bir işletme tarzına izin vermiyor. Dolayısıyla biz belediye olarak buraya işleteceğiz. Burası içecek ve sohbet üzerine bir mekan olacak. Bunun dışında bir faaliyetimiz burada olmayacak. Bu sayede Çamlıkta bulunan 3 tesisimiz de birbirlerini tamamlamış olacak. Çalışma saatlerini taleplere göre ayarlayacağız" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

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