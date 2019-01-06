Çamlık'taki Atatürk Anıtı Yenileniyor

Balıkesir'de Çamlık Tepesi'nde yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan 5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin yerine eskisinin iki katı büyüklüğünde bir heykel yapılıyor.

Balıkesir'de Çamlık Tepesi'nde yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan 5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin yerine eskisinin iki katı büyüklüğünde bir heykel yapılıyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 40 yıllık geçmişi olan Atatürk Anıtı'nın yıpranması nedeniyle yerine bronzdan mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan Atatürk Anıtı kaidesi ve bronz heykel Çamlık Tepesi'ne dikildi. Montajının tamamlanması ile 10 metre yüksekliğindeki yeni Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. - BALIKESİR

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