Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

19.07.2022 20:47

Tekirdağ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda gittiği piknikte kaybolan ve 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele (20), ailesine teslim edildi.

Tekirdağ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda gittiği piknikte kaybolan ve 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele (20), ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da ailesiyle kamp yapmak için gittikleri Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, genci Çamlıköy tabiat parkına yaklaşık 2 kilometre mesafede, stabilize yola yakın İstanbul Çatalca sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.

İlk görüşmede ormanlık alanda kaybolduğunu belirten Şehmus Ele'nin, elbiselerini, bulunmak amacıyla arazide bıraktığını, kendisini de sağlık açısından iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.

Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından genç, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tekirdağ Saray ilçesi Kastro Çamlıköy Tabiat Parkı'na 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte kamp yapmaya giden Şehmus Ele'nin, İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda kaybolduğu yönünde ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaybolan vatandaşımız, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve AFAD birimlerimizden 800'e yakın personelimizle karadan arama kurtarma ekipleri, havadan dron ve uçak, denizden sahil güvenlik unsurları, termal kameralar ve arama köpekleri ile yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunmuştur. Sağlık ekiplerimizce yapılan kontrollerde (Ş.E) adlı vatandaşımızın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmak üzere Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir."

Bulunan genç ailesine teslim edildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şehmus Ele, çok sevinçli olduğunu belirterek, "İyi ki sağ salim ulaştık, Allah'a çok şükür sağ salim kavuştuk, herkese teşekkür ederim." dedi.

Baba Vahit Ele de oğlunun bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları aktardı:

"Sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu bulduk. Meyve yiyerek ve su içerek idare etmiş. Kendisi yorgun olduğu için çok konuşamadık henüz. Sonradan detaylı konuşuruz."

Olayın geçmişi

Ele, 12 Temmuz Salı günü ailesiyle pikniğe gittiği Çamlıköy Tabiat Parkı'nda, Çatalca ilçesi mülki sınırlarında kalan ormanlık alanda kaybolmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen, yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

Arama çalışmaları sırasında gence ait kıyafetler, 16 Temmuz'da kaybolduğu belirlenen yerden 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunmuştu.

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Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra ormanda sağ bulundu Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu Ormanda kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki Şehmus sağ olarak bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu - Son Dakika
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