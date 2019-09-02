Son Dakika Haberleri: Çamlıyayla'da Motofest heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Çamlıyayla'da Motofest heyecanı

17 dakika önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5.'ncisi düzenlenen Motosiklet Festivalinde (Motofest) arazi motorları adeta havada uçtu.

Çamlıyayla'da Motofest heyecanı, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5.'ncisi düzenlenen Motosiklet Festivalinde (Motofest) arazi motorları adeta havada uçtu.


9 ilden 80 sporcunun katıldığı geleneksel Çamlıyayla Motofest etkinliği ilçenin Zevzek Ormanlık alanında kurulan pistte yapıldı.


Çamlıyayla Belediyesi tarafından düzenlenen festival yoğun ilgi gördü.


Kalabalık bir izleyici kitlesinin bulunduğu yarış alanında motosikletlerin adeta uçması izleyenlerden alkış aldı. Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, her sene izleyici kitlesi daha da artan bu sporun Çamlıyayla'nın tanıtımına ciddi derecede katkı sağladığını ifade etti. Tepebağlı, "Çamlıyayla'da geçtiğimiz 1 hafta içerisinde içlerinde 2 festival olan toplam da 5 etkinliğe imza atan personelimizi tebrik ediyor ve böylesine önemli günlerde teşrifleri ile bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza tebriklerimizi sunuyorum. Müthiş gösterilere sahne olan etkinliğimiz bu yıl her yılkine oranla katılımcı ve sporcu sayısını fazlasıyla artırmış her yıl üzerine koyarak seyir zevki yüksek bir organizasyon olma yolunda ilerlemektedir. Organizasyonda Çamlıyayla Belediyesiyle müştereken her dakikasına emeği sinen Tarsus Motor Sporları kulübünden Cenk Ataş bey ve ekibine ülkemizin 4 bir köşesinden katılım sağlayan sporseverlere tekraren teşekkür eder önümüzde ki yıl da bir ve beraber olmayı dileriz. Katılım sağlayan tüm motor sporları tutkunlarına ve haklımıza teşekkürlerimizi sınarım" dedi. - MERSİN

Çamlıyayla, Motosiklet, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıyayla'da Motofest heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]