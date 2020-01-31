Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu - Son Dakika
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Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen aşırı fırtına nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen aşırı fırtına nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurdunun çatısı uçtu.


Çamlıyayla Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Nedim Arundar yurt bahçesinde öğrencilerin olmaması felaketi önlerken Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurdun uçan çatısını inceleyerek eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.


Yine aynı ilçede 2 evin çatısı uçarken ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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