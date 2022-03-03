ÇAMLIYAYLA'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
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ÇAMLIYAYLA'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLUMSUZ ETKİLEDİ

03.03.2022 12:49
ÇAMLIYAYLA'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLUMSUZ ETKİLEDİ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle, Çamlıyayla'nın bazı bölgelerinde su taşkınları meydana geldi. Sel sularının sürüklediği malzemeler bazı noktalarda ulaşımda kısmi aksamalara neden oldu. Çamlıyayla Cumayakası Mahallesi Kadir Çetin köprüsü, sel sularının taşıdığı balçık nedeniyle kapanma yaşandı. Çamlıyayla İlçe Belediyesi ekipleri iş makineleriyle müdahale ederek köprüde temizlik yaptı. Evinde mahsur kalan bir vatandaşlar ise itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkartıldı. Ekipler, Çamlıyayla genelinde yağış nedeniyle yaşanan toprak kayması veya diğer olumsuzluklara anında müdahalesini sürdürüyor.

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Çamlıyayla, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAMLIYAYLA'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika


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