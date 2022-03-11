Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymasından zarar gören alana Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzeltme ve dolgu işlemi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağanak nedeniyle oluşan olumsuzlukları asgariye indirmek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana gelen alanda iş makinalarıyla düzeltme ve dolgu işlemi gerçekleştirdi.