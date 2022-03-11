Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı - Son Dakika
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Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı

11.03.2022 12:58
Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymasından zarar gören alana Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzeltme ve dolgu işlemi yaptı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymasından zarar gören alana Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzeltme ve dolgu işlemi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağanak nedeniyle oluşan olumsuzlukları asgariye indirmek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana gelen alanda iş makinalarıyla düzeltme ve dolgu işlemi gerçekleştirdi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı - Son Dakika
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