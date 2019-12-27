Cammu Keşmir'de 145 günün ardından internet erişimi - Son Dakika

Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan internet hizmetlerine kısıtlama Kargil bölgesinde kaldırıldı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Cammu Keşmir ve Ladakh birlik toprağı olarak ikiye bölünmesinin ardından Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil'de internet hizmetlerine erişim açıldı.

Yetkililer, son 4 ay boyunca Kargil'de istenmeyen bir durumun yaşanmadığını, bölgede normalliğin hakim olması sebebiyle internet hizmetlerinin erişime açıldığını bildirdi.

Hükümetin bu adımı, birkaç gün önce bölgeden 7 bin paramiliter güvenlik görevlisinin çekilmesinin ardından geldi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Yerel gazeteciler için başkent Srinagar'da Bigi Departmanı bünyesinde kurulan medya iletişim merkezinde vardiyalı çalışabilen gazetecilere internete girmeleri için kısıtlı süreler tanınıyor.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.