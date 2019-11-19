Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de ağustostan bu yana 765 kişi gözaltına alındı
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Cammu Keşmir'de ağustostan bu yana 765 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir bölgesinde 5 Ağustos'tan bu yana taş atma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 765 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Cammu Keşmir'de ağustostan bu yana 765 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir bölgesinde 5 Ağustos'tan bu yana taş atma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 765 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Gangapuram Kişan Redi, parlamentoda konuyla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Redi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan maddenin iptal edildiği 5 Ağustos'tan bu yana güvenlik güçlerini hedef alan 190 taş atma olayının yaşandığını kaydetti.

Kamu güvenliği yasası kapsamında 765 kişinin gözaltına alındığına dikkat çeken Redi, olayların bir kısmının arkasında Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'na bağlı örgüt ve aktivistlerin olduğunu ileri sürdü.

Redi, hükümetin taş atma eylemlerine ilişkin çok yönlü politikalar geliştirdiğini vurgulayarak, bölge genelinde sorun çıkaran, "toplumu kışkırtanlara" karşı alınan tedbirlerin başarılı olduğunu iddia etti.

Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana güvenlik güçleriyle yerel halk arasında yaşanan gerginliklerde, siviller zaman zaman güvenlik güçlerine taş atarak tepki gösteriyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

İçişleri Bakanlığı, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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