Cammu Keşmir'de bir gazeteci, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis, sosyal medya hesabından ulusal çıkarlara aykırı içerikler paylaştığı gerekçesiyle bir gazeteciyi gözaltına aldı.

Cammu Keşmir'e bağlı Pulwama bölgesinde gazeteci Fahad Şah, sorguya alınmak üzere çağrıldığı polis merkezinde gözaltına alındı.

Polis, Şah'ın Facebook gönderilerinin korku yayıp kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle "suç maksadı" taşıdığı için gözaltı işleminin yapıldığını açıkladı.

Ayrıca polis, Şah'ın paylaşımlarının "terör faaliyetlerini" de överek yasaları ihlal ettiğini kaydetti.

Şah'ın 7 yıla kadar hapis cezası verilebilen "terörle mücadele ve isyan" yasaları kapsamında yargılanacağı ifade ediliyor.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Hint yetkilileri, Şah'ı koşulsuz olarak acilen serbest bırakmaya, gazetecilik faaliyetleriyle ilgili her türlü soruşturmaya son vermeye ve basın mensuplarını gözaltına almayı durdurmaya çağırdı.

CPJ'nin Asya Koordinatörü Steven Butler, yaptığı açıklamada, tutuklamanın basın özgürlüğüne ve gazetecilerin özgür ve güvenli haber yapma haklarına saygısızlık olduğu uyarısında bulundu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı.