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Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 2 ölü

7 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, üniversite yakınında düzenlenen el bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, üniversite yakınında düzenlenen el bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hint yerel basınındaki haberlerde, Srinagar kentindeki Keşmir Üniversitesi yakınlarında el bombası ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu ayın başında, Lalçovk bölgesinde düzenlenen el bombalı saldırıda 1 kişi ölmüş, 9'u kadın 40 kişi yaralanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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