Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak - Son Dakika

Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak

11.01.2021 12:35
Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak, System.String[]

Hindistan hükümeti tarafından geçen hafta, bürokratik işleyişle ilgili uygulamaya konulan yeni yönetmeliğe göre, Cammu Keşmir'de görev yapacak bürokrat kadroları ve memurlar, Arunaçal Pradeş, Goa ve Mizoram eyaletlerini ve 8 Birlik Toprağını kapsayan ve AGMUT olarak bilinen merkezi havuz...

Hindistan hükümeti tarafından geçen hafta, bürokratik işleyişle ilgili uygulamaya konulan yeni yönetmeliğe göre, Cammu Keşmir'de görev yapacak bürokrat kadroları ve memurlar, Arunaçal Pradeş, Goa ve Mizoram eyaletlerini ve 8 Birlik Toprağını kapsayan ve AGMUT olarak bilinen merkezi havuz sistemiyle atanacak.

Ayrıca aynı sistemle halihazırda görev yapan Keşmirli üst düzey bürokratların, diğer eyaletlerde ve Birlik Topraklarında görevlendirilmelerinin önü açılmış olacak.

Yeni düzenlemenin, Keşmir halkını yetkisiz kılmaya yönelik yeni bir adım olduğu ifade ediliyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Keşmirli üst düzey bir bürokrat, yeni yönetmeliğin, bölgenin 2019'da özel statüsünü kaybetmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bürokrat, Müslümanları marjinalleştirmek için çıkarıldığını ifade ettiği yeni düzenlemeyle bürokratların, Müslümanları artık hayatın her alanından çıkarmak isteyen otoriter bir devlete karşı sorumlu olacakları yorumunu yaptı.

Bölgede daha önce Yeni Delhi'ye sadık bürokratların bile yerel yönetim tarafından seçildikleri ve bu yönetimine karşı sorumlu oldukları bir sistemle çalıştıklarını vurgulayan Keşmirli bürokrat, "Bu (yönetmelik), süregelen Keşmirlileri yetkisiz kılma sürecinin yeni bir adımı. Nihai amacın, Keşmirli memurları Keşmir'den uzaklaştırmak olduğu anlaşılıyor." dedi.

Eski hukuk profesörü ve siyaset analisti Sheikh Showkat'a göre de bu düzenlemeyle Keşmirli Müslüman bürokratların ve polis yetkililerinin Hindistan'ın farklı bölgelerine gönderilmesinin yolu açılacak ve bu durum, Yeni Delhi hükümetinin bürokrasiyi istediği gibi manipüle etmesine izin verecek.

Muhalif ya da potansiyel muhaliflerin sınır dışı edilmesinin otoriter rejimlerin eski bir taktiği olduğunu dile getiren Showkat, merkezi hükümetin yönetmeliği çıkarmadaki motivasyonunun Keşmirlileri marjinalleştirmek olduğunu ve düzenlemenin, bölgenin kontrolünü idari araçlarla pekiştirmek için yapıldığını vurguladı.

???????Hindistan'ın tek Müslüman çoğunluğa sahip bölgesi Cammu Keşmir, şu anda Uttar Pradeş eyaletinde bağlı Hindu bir vali vekili tarafından yönetiliyor. Vali vekilinin altında çalışan 13 yetkilinin tamamı bölge dışından ve gayrimüslim.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Yeni Delhi, Hindistan, Müslüman, Goa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı         
11:17
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei