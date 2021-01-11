Cammu Keşmir'de bürokratların ataması havuz sistemiyle yapılacak - Son Dakika

Hindistan hükümeti tarafından geçen hafta, bürokratik işleyişle ilgili uygulamaya konulan yeni yönetmeliğe göre, Cammu Keşmir'de görev yapacak bürokrat kadroları ve memurlar, Arunaçal Pradeş, Goa ve Mizoram eyaletlerini ve 8 Birlik Toprağını kapsayan ve AGMUT olarak bilinen merkezi havuz sistemiyle atanacak.

Ayrıca aynı sistemle halihazırda görev yapan Keşmirli üst düzey bürokratların, diğer eyaletlerde ve Birlik Topraklarında görevlendirilmelerinin önü açılmış olacak.

Yeni düzenlemenin, Keşmir halkını yetkisiz kılmaya yönelik yeni bir adım olduğu ifade ediliyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Keşmirli üst düzey bir bürokrat, yeni yönetmeliğin, bölgenin 2019'da özel statüsünü kaybetmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bürokrat, Müslümanları marjinalleştirmek için çıkarıldığını ifade ettiği yeni düzenlemeyle bürokratların, Müslümanları artık hayatın her alanından çıkarmak isteyen otoriter bir devlete karşı sorumlu olacakları yorumunu yaptı.

Bölgede daha önce Yeni Delhi'ye sadık bürokratların bile yerel yönetim tarafından seçildikleri ve bu yönetimine karşı sorumlu oldukları bir sistemle çalıştıklarını vurgulayan Keşmirli bürokrat, "Bu (yönetmelik), süregelen Keşmirlileri yetkisiz kılma sürecinin yeni bir adımı. Nihai amacın, Keşmirli memurları Keşmir'den uzaklaştırmak olduğu anlaşılıyor." dedi.

Eski hukuk profesörü ve siyaset analisti Sheikh Showkat'a göre de bu düzenlemeyle Keşmirli Müslüman bürokratların ve polis yetkililerinin Hindistan'ın farklı bölgelerine gönderilmesinin yolu açılacak ve bu durum, Yeni Delhi hükümetinin bürokrasiyi istediği gibi manipüle etmesine izin verecek.

Muhalif ya da potansiyel muhaliflerin sınır dışı edilmesinin otoriter rejimlerin eski bir taktiği olduğunu dile getiren Showkat, merkezi hükümetin yönetmeliği çıkarmadaki motivasyonunun Keşmirlileri marjinalleştirmek olduğunu ve düzenlemenin, bölgenin kontrolünü idari araçlarla pekiştirmek için yapıldığını vurguladı.

???????Hindistan'ın tek Müslüman çoğunluğa sahip bölgesi Cammu Keşmir, şu anda Uttar Pradeş eyaletinde bağlı Hindu bir vali vekili tarafından yönetiliyor. Vali vekilinin altında çalışan 13 yetkilinin tamamı bölge dışından ve gayrimüslim.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.