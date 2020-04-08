Cammu Keşmir'de çatışma: 1 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de çatışma: 1 ölü
6 saat önce
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 direnişçi hayatını kaybetti.
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 direnişçi hayatını kaybetti.
Emniyetten yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in kuzeyindeki Baramulla kasabasında çıkan çatışmada 1 direnişçinin öldüğü bildirildi.
Bölgede son 10 gündeki çatışmalarda 10 direnişçi ve 6 Hint güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:28 Kaynak: AA
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