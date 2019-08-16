Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü
1 saat önce
Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.
Pakistan ile Hindistan
arasındaki gerginlik artıyor. Bugün Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde ateş açmaları sonucu 1 Pakistanlı asker öldü.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, "Hint askerleri, Görevi başındayken ateş açarak bir Pakistan askeri öldürdü" dedi.
Dün Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetmişti. Hindistan konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - İSLAMABAD
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