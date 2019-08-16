Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü

1 saat önce

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.

Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü, System.String[]
Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik artıyor. Bugün Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde ateş açmaları sonucu 1 Pakistanlı asker öldü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, "Hint askerleri, Görevi başındayken ateş açarak bir Pakistan askeri öldürdü" dedi.

Dün Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetmişti. Hindistan konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - İSLAMABAD
Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı
Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]