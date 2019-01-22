Cammu Keşmir'de Çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü.



Hindistan Merkez Yedek Polis Gücünden yapılan açıklamada, Shopian'a bağlı Shirmal köyünde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığı ve 4 direnişçinin öldüğü bildirildi.



Çatışmanın ardından Shopian'da gösteri düzenlendi. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde ise 6'sı gazeteci çok sayıda kişi yaralandı.



Ayrıca Cammu Keşmir'de Budgam'a bağlı Charari Sharief kasabasındaki ormanlık alanda dün Hint askerleriyle direnişçiler arasında yaşanan çatışmada ölen direnişçilerin sayısının da 3'e yükseldiği ifade edildi.



Keşmir sorunu



İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

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