Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de Çatışma

Cammu Keşmir'de Çatışma

58 dakika önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 polis memurunun öldüğü bildirildi.

Cammu Keşmir'de Çatışma, System.String[]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 polis memurunun öldüğü bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Kupwara'da direnişçilerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmada 2 asker ve 2 polis memurunun öldüğü, 8 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.


Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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