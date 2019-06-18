Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de çatışma
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Cammu Keşmir'de çatışma

1 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 asker ve 2 direnişçi öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma, System.String[]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 asker ve 2 direnişçi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin, Anantnag bölgesinde operasyon başlattığını belirtti.
Polis, Waghama köyündeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı.
Emniyet kaynakları, çatışma sırasında yaralanan 2 askerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
NDTV'nin haberine göre, polis, 1 direnişçinin de hala bölgedeki bir binada saklandığının sanıldığını kaydetti.
Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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