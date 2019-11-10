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Cammu Keşmir'de çatışma

6 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Bandipora bölgesinde güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, çıkan çatışmada bir direnişçinin hayatını kaybettiğini belirtirken, operasyonun devam ettiği bilgisini paylaştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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